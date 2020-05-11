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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-11T22:03
https://ria.ru/20200511/1571293152.html
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/34/1560213486_131:453:2967:2048_1036x0_80_0_0_12e38f3e8f231d44658ce6e49254937a.jpg
РИА Новости

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

22:02 11.05.2020 (обновлено: 22:03 11.05.2020)
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат Ан-Нусра"* совершила обстрелы населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Танджара в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Мазраат-омро в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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