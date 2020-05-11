Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

"Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Танджара в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Мазраат-омро в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России