В Чувашии медики начали получать выплаты за работу с больными COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Медицинские работники в Чувашии начали получать дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.
"По данным минздрава республики, всего на выплаты за апрель предусмотрено направить более 36 миллионов рублей. Из этих денег производятся дополнительные начисления для медицинских работников, занятых диагностикой и лечением больных COVID-19. Всего дополнительные выплаты получат 3462 работника, в том числе 1105 специалистов скорой медицинской помощи, 1199 специалистов поликлиники, 1158 специалистов стационара", - говорится в сообщении.
Для специалистов, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (это сотрудники спецбригад скорой медицинской помощи, инфекционных стационаров, работающие непосредственно с зараженными коронавирусом), суммы такие же, как обозначены в указе президента РФ: врачам скорой помощи - 50 тысяч рублей, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям - по 25 тысяч. В стационаре врачи получат 80 тысяч, средний медперсонал - по 50 тысяч, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей.
"Остальные специалисты, в том числе и поликлиник, получают надбавки за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из группы риска, рассчитанными в процентном соотношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашии за 9 месяцев 2019 года. Так, в службе скорой медицинской помощи и поликлинике врачи получат по 20,3 тысячи рублей (80% от среднемесячного дохода в регионе за 9 месяцев 2019 года); средний медперсонал - 10,2 тысячи рублей (40%); средний медперсонал по приему вызовов и младший медперсонал в поликлинике - 5,1 тысячи рублей (20%)", - отмечается в сообщении.
В стационаре врачи получат 25,4 тысячи рублей (100%), средний медперсонал - 12,7 тысячи рублей (50%), младший медперсонал - 7,6 тысячи рублей (30%).
"Деньги за апрель на зарплатные карты уже начали поступать", - заявил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.
В минздраве республики отмечают, что в настоящее время дополнительно выделены федеральные средства на сумму 82,6 миллиона рублей, которые также будут направлены на дополнительные выплаты врачам.
"По инициативе врио главы республики Олега Николаева, из бюджета Чувашии дополнительно выделено 28 миллионов рублей на стимулирующие выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом", - подчеркивается в сообщении.
На территории Чувашии зафиксировано 1220 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались, 302 человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.