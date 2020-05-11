В Чувашии медики начали получать выплаты за работу с больными COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Медицинские работники в Чувашии начали получать дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.

"По данным минздрава республики, всего на выплаты за апрель предусмотрено направить более 36 миллионов рублей. Из этих денег производятся дополнительные начисления для медицинских работников, занятых диагностикой и лечением больных COVID-19. Всего дополнительные выплаты получат 3462 работника, в том числе 1105 специалистов скорой медицинской помощи, 1199 специалистов поликлиники, 1158 специалистов стационара", - говорится в сообщении.

Для специалистов, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (это сотрудники спецбригад скорой медицинской помощи, инфекционных стационаров, работающие непосредственно с зараженными коронавирусом), суммы такие же, как обозначены в указе президента РФ: врачам скорой помощи - 50 тысяч рублей, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям - по 25 тысяч. В стационаре врачи получат 80 тысяч, средний медперсонал - по 50 тысяч, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей.

"Остальные специалисты, в том числе и поликлиник, получают надбавки за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из группы риска, рассчитанными в процентном соотношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашии за 9 месяцев 2019 года. Так, в службе скорой медицинской помощи и поликлинике врачи получат по 20,3 тысячи рублей (80% от среднемесячного дохода в регионе за 9 месяцев 2019 года); средний медперсонал - 10,2 тысячи рублей (40%); средний медперсонал по приему вызовов и младший медперсонал в поликлинике - 5,1 тысячи рублей (20%)", - отмечается в сообщении.

В стационаре врачи получат 25,4 тысячи рублей (100%), средний медперсонал - 12,7 тысячи рублей (50%), младший медперсонал - 7,6 тысячи рублей (30%).

"Деньги за апрель на зарплатные карты уже начали поступать", - заявил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов

В минздраве республики отмечают, что в настоящее время дополнительно выделены федеральные средства на сумму 82,6 миллиона рублей, которые также будут направлены на дополнительные выплаты врачам.

"По инициативе врио главы республики Олега Николаева , из бюджета Чувашии дополнительно выделено 28 миллионов рублей на стимулирующие выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом", - подчеркивается в сообщении.

На территории Чувашии зафиксировано 1220 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались, 302 человека выздоровели.