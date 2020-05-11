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2020-05-11T18:41
https://ria.ru/20200511/1571288546.html
Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
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РИА Новости

Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе

18:41 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Севастополя возобновить работу сети молочных кухонь в городе.
Ранее он утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Рекомендовать правительству Севастополя... обеспечить возобновление работы в городе Севастополе сети молочных кухонь", - указано в перечне поручений.
Как следует из документа, ответственный за реализацию этого поручения - врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, оно должно быть исполнено в срок до 1 сентября 2020 года.
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Михаил РазвожаевВладимир ПутинСевастопольОбщество
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