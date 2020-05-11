Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T18:36
https://ria.ru/20200511/1571288364.html
Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571285594_0:0:3010:1694_1036x0_80_0_0_63cdfb747351e81d4ab949dbd3ae9145.jpg
РИА Новости

Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН

18:36 11.05.2020
475
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации для регионов по поддержке программы юниорской лиги КВН и обеспечить соответствующее бюджетное финансирование, начиная с 2021 года.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Вид на Ялту
Вчера, 17:33
Путин поручил включить в программу развития Крыма строительство больницы
"Минпросвещения России... разработать методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по поддержке программы "Всероссийская Юниор-Лига КВН" Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", - говорится в документе.
Кроме того, в пределах предусмотренных для Минпросвещения бюджетных ассигнований министерству поручено обеспечивать с 2021 года финансирование мероприятий, направленных на поддержку и развитие этой программы.
Отмечено, что доклад о ходе реализации этого поручения должен быть сделан до 1 сентября 2020 года, а ответственным назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
7200227
Обсудить 2
РоссияКВНСергей КравцовВладимир ПутинСевастопольОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Вид на Ялту
Путин поручил включить в программу развития Крыма строительство больницы
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в "новой реальности"
Прохожие на одной из улиц в Волгограде
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Официальный интернет-портал государственных услуг
Портал госуслуг упал после обращения Путина
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Ребята должны знать, кто ковал Победу: сибиряк открыл в селе музей ВОВ
"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Город Мурманск
В Мурманской области с 12 мая отменят режим всеобщей самоизоляции
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Лента новостейМолния