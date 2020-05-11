Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации для регионов по поддержке программы юниорской лиги КВН и обеспечить соответствующее бюджетное финансирование, начиная с 2021 года.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Минпросвещения России... разработать методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по поддержке программы "Всероссийская Юниор-Лига КВН" Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", - говорится в документе.
Кроме того, в пределах предусмотренных для Минпросвещения бюджетных ассигнований министерству поручено обеспечивать с 2021 года финансирование мероприятий, направленных на поддержку и развитие этой программы.
Отмечено, что доклад о ходе реализации этого поручения должен быть сделан до 1 сентября 2020 года, а ответственным назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.