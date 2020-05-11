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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:20
https://ria.ru/20200511/1571287861.html
Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч человек

18:20 11.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч, число жертв - 4,9 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, за сутки в Канаде выявлено 2160 случаев заражения, общее число случаев составляет 69 156, число летальных исходов увеличилось на 178, до 4906. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 37 721 и 20 546 соответственно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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