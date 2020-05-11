Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч человек

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч, число жертв - 4,9 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.