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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:15
https://ria.ru/20200511/1571287681.html
В Севастополе режим самоизоляции продлили до 18 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569463606_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d5ef3854b8d34f56a205edd1cb60040f.jpg
РИА Новости

В Севастополе режим самоизоляции продлили до 18 мая

18:15 11.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПроверка автомобилей на одном из развернутых при въезде в город Севастополь блокпостов
Проверка автомобилей на одном из развернутых при въезде в город Севастополь блокпостов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции для населения в Севастополе продлевается до 18 мая, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее режим самоизоляции для жителей города вводился до 11 мая.
"Режим полной самоизоляции я предлагаю штабу продлить до конца текущей недели, до воскресенья включительно", - сказал Развожаев в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Развожаев ввел обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов в связи с распространением коронавируса в конце апреля. В городе ранее был введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил РазвожаевСевастопольОбщество
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