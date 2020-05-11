В Севастополе режим самоизоляции продлили до 18 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции для населения в Севастополе продлевается до 18 мая, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее режим самоизоляции для жителей города вводился до 11 мая.
"Режим полной самоизоляции я предлагаю штабу продлить до конца текущей недели, до воскресенья включительно", - сказал Развожаев в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Развожаев ввел обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов в связи с распространением коронавируса в конце апреля. В городе ранее был введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.