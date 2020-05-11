В Севастополе режим самоизоляции продлили до 18 мая

"Режим полной самоизоляции я предлагаю штабу продлить до конца текущей недели, до воскресенья включительно", - сказал Развожаев в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Развожаев ввел обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов в связи с распространением коронавируса в конце апреля. В городе ранее был введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты.