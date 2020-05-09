Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню. После этого глава государства обратится к россиянам.

Из-за эпидемии коронавируса российские власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и Парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоится авиационный парад, а вечером пройдет традиционный салют.

Кроме того, ряд мероприятий, например, акция "Бессмертный полк", пройдут в режиме онлайн. В виртуальном шествии захотели участвовать более двух миллионов человек. Заявки принимаются 9 мая до 15:00 по московскому времени.