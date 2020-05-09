Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу

"Сегодня день, когда миру исполнилось 75 лет. Миру, который достался нашей стране ценой ужасных испытаний. Но железная воля нашего народа, мужество на фронте, трудовые подвиги в тылу помогли выстоять и победить врага. Дорогие ветераны, вы не отступили в самый тяжелый час, шли за родину до конца, продолжали борьбу и не сдавались, даже когда враг был в десятки, в сотни раз сильнее. И победили", — сказал министр на видео, размещенном в его Instagram .

"Наш долг — быть достойными вас. К сожалению, с каждым годом свидетелей той ужасной войны и такой долгожданной победы становится все меньше. Давайте вспомним тех, кого уже нет рядом, но тех, кто навсегда останется в наших сердцах. Великую победу и цену, которую за нее заплатили, мы не забудем никогда. Спасибо вам! Спасибо за победу. Мы гордимся, мы помним!" — сказал Козлов.