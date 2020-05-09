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75 лет Великой Победы
2020-05-09T01:03
https://ria.ru/20200509/1571192773.html
Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/95/1556159556_0:99:3200:1899_1036x0_80_0_0_fb61e0fa7de1df08a2b004a9ca52018e.jpg
РИА Новости

Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу

01:03 09.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также призвал россиян помнить героев войны.

"Сегодня день, когда миру исполнилось 75 лет. Миру, который достался нашей стране ценой ужасных испытаний. Но железная воля нашего народа, мужество на фронте, трудовые подвиги в тылу помогли выстоять и победить врага. Дорогие ветераны, вы не отступили в самый тяжелый час, шли за родину до конца, продолжали борьбу и не сдавались, даже когда враг был в десятки, в сотни раз сильнее. И победили", — сказал министр на видео, размещенном в его Instagram.

"Наш долг — быть достойными вас. К сожалению, с каждым годом свидетелей той ужасной войны и такой долгожданной победы становится все меньше. Давайте вспомним тех, кого уже нет рядом, но тех, кто навсегда останется в наших сердцах. Великую победу и цену, которую за нее заплатили, мы не забудем никогда. Спасибо вам! Спасибо за победу. Мы гордимся, мы помним!" — сказал Козлов.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Александр КозловСССРОбщество
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