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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T04:12
https://ria.ru/20200509/1571192367.html
Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569258249_0:351:3016:2048_1036x0_80_0_0_18cc1d1e8a295408a172b7a667740829.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице

00:27 09.05.2020 (обновлено: 04:12 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛюди занимаются спортом на улицах Москвы
Люди занимаются спортом на улицах Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На первом этапе снятия ограничений по коронавирусу совместно заниматься спортом смогут на улице не более двух человек на расстоянии не менее пяти метров, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора.
"Становятся возможными занятия физкультурой, спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров", - говорится в документе.
Согласно нему, на первом этапе также рекомендуется разрешить прогулки на улице не более двух человек вместе. При этом они не должны посещать места массового пребывания людей, в том числе детские площадки.
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Из документа следует, что основным условием для перехода к первому этапу снятия ограничений является "устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки".
При этом должен оцениваться ряд показателей. В частности, не менее 50% инфекционные коек (от норматива) должны быть свободны, а охват населения тестированием составлять не менее 70 на 100 тысяч человек в день.
В документе уточняется, что на первом этапе возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями - это сфера услуг и торговля непродовольственными товарами.
При этом площадь залов таких объектов должна составлять до 400 квадратных метров. Они также должны иметь отдельный вход с улицы. В зале может находиться ограниченное число людей - из расчета один человек на четыре квадратных метра.
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