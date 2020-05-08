Татьяна Тарасова присоединилась к акции "Бессмертный полк"
18:08 08.05.2020 (обновлено: 12:55 29.04.2026)

Татьяна Тарасова присоединилась к акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что мать ее мужа работала во фронтовом госпитале.
Россия в этом году отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Бессмертный полк семьи Тарасовых. Мама моего мужа Владимира Крайнева. Рахиль Моисеевна Гершойг. Три года работала во фронтовом госпитале хирургом (до рождения сына в апреле 1944 года). Майор медицинской службы. Она прожила 97 лет", - написала Тарасова под фотографией своей родственницы в Instagram.

Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек, который захочет принять участие в акции, сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок.
 
