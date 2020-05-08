У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у восьми работников двух больниц Ивановской области, сообщает в четверг правительство региона.
По состоянию на 8 мая в Ивановской области 653 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки были поставлены 58 диагнозов. По данным облправительства, из новых случаев - 30 человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, шесть человек приехали из Москвы личным транспортом, 22 – из круга контактных с ранее заболевшими.
"Стоит отметить, что восемь из этих 22 человек – это медработники Шуйской и Тейковской ЦРБ, но все они были изолированы ранее, когда были выявлены первые заболевшие. Так что данный факт не приведет к каким-либо изменениям в работе данных больниц", – рассказал журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 133 пациента с подтвержденным COVID-19. Под наблюдением остается 2174 человека с разными сроками окончания карантина. Семь пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.