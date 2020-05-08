Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:35
https://ria.ru/20200508/1571173178.html
У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус

16:35 08.05.2020
406
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у восьми работников двух больниц Ивановской области, сообщает в четверг правительство региона.
По состоянию на 8 мая в Ивановской области 653 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки были поставлены 58 диагнозов. По данным облправительства, из новых случаев - 30 человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, шесть человек приехали из Москвы личным транспортом, 22 – из круга контактных с ранее заболевшими.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Стоит отметить, что восемь из этих 22 человек – это медработники Шуйской и Тейковской ЦРБ, но все они были изолированы ранее, когда были выявлены первые заболевшие. Так что данный факт не приведет к каким-либо изменениям в работе данных больниц", – рассказал журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 133 пациента с подтвержденным COVID-19. Под наблюдением остается 2174 человека с разными сроками окончания карантина. Семь пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
010011
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИвановская область
Рекомендуем
Бригада скорой медицинской помощи
В Ивановской области несколько медработников заразились коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Ветеран
В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
Противовирусный комбинезон
"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
Видеорегистраторы
ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
Стационар для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
Число выздоровевших после COVID-19 в Ивановской области выросло до 102
Посетитель у прилавка гипермаркета
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
Сотрудница МРЭО ГИБДД
В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Каир
В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния