У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус

"Стоит отметить, что восемь из этих 22 человек – это медработники Шуйской и Тейковской ЦРБ, но все они были изолированы ранее, когда были выявлены первые заболевшие. Так что данный факт не приведет к каким-либо изменениям в работе данных больниц", – рассказал журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.