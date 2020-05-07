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75 лет Великой Победы
2020-05-07T23:58
https://ria.ru/20200507/1571127767.html
Глава МИД Израиля поздравил россиян с Днем Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:75:3071:1802_1036x0_80_0_0_e8c28703f12f41bc86fdb49c5fccb73b.jpg
РИА Новости

Глава МИД Израиля поздравил россиян с Днем Победы

22:46 07.05.2020 (обновлено: 23:58 07.05.2020)
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© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая — РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац направил письмо своему российскому коллеге Сергею Лаврову, в котором содержится поздравление российскому народу по случаю 75-летия Победы над нацистской Германией, сообщила пресс-служба министра.
"Народ и правительство Израиля всегда будут помнить вклад Красной армии и народов СССР в разгром бесчеловечного нацистского режима и их роль в освобождении лагерей смерти в Европе. Мы помним также о гигантских жертвах, которые были принесены во имя Победы", — говорится в письме, распространенном пресс-службой главы МИД Израиля.
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"Что касается меня, я буду вечно благодарен Красной армии, которая спасла мою мать Малку Кац, когда советские солдаты освободили Освенцим — Биркенау (Аушвиц)", — добавил Кац.
"Подвиг тысяч ветеранов Красной армии, которые сражались вместе со своими товарищами во Второй мировой войне и в настоящее время живут в Израиле, навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнул глава МИД Израиля.
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75 лет Великой ПобедыРоссияИсраэль КацДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ЛавровМИД Израиля‎ИзраильВ мире
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