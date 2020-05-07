Глава МИД Израиля поздравил россиян с Днем Победы

"Что касается меня, я буду вечно благодарен Красной армии, которая спасла мою мать Малку Кац, когда советские солдаты освободили Освенцим — Биркенау (Аушвиц)", — добавил Кац.

"Подвиг тысяч ветеранов Красной армии, которые сражались вместе со своими товарищами во Второй мировой войне и в настоящее время живут в Израиле, навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнул глава МИД Израиля.