Глава МИД Израиля поздравил россиян с Днем Победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая — РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац направил письмо своему российскому коллеге Сергею Лаврову, в котором содержится поздравление российскому народу по случаю 75-летия Победы над нацистской Германией, сообщила пресс-служба министра.
"Народ и правительство Израиля всегда будут помнить вклад Красной армии и народов СССР в разгром бесчеловечного нацистского режима и их роль в освобождении лагерей смерти в Европе. Мы помним также о гигантских жертвах, которые были принесены во имя Победы", — говорится в письме, распространенном пресс-службой главы МИД Израиля.
"Что касается меня, я буду вечно благодарен Красной армии, которая спасла мою мать Малку Кац, когда советские солдаты освободили Освенцим — Биркенау (Аушвиц)", — добавил Кац.
"Подвиг тысяч ветеранов Красной армии, которые сражались вместе со своими товарищами во Второй мировой войне и в настоящее время живут в Израиле, навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнул глава МИД Израиля.
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