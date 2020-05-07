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Презентация доклада о наблюдении за общероссийским голосованием
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РИА Новости

Презентация доклада о наблюдении за общероссийским голосованием

19:06 07.05.2020 (обновлено: 19:09 07.05.2020)
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12 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию доклада Фонда исследования проблем демократии "Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса ".
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Участники:
- руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- ответственный Секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр ТОЧЕНОВ;
- председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена БУЛГАКОВА;
- председатель политической партии "Родина" Алексей ЖУРАВЛЕВ;
- председатель общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир СОЛОВЬЕВ;
- заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественной палаты РФ Сергей НЕКРАСОВ;
- председатель Российского Союза молодежи Павел КРАСНОРУЦКИЙ;
- председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга ПАНЧИХИНА.

В ходе мероприятия будет представлен доклад о том, как ведется процесс общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, какие федеральные и региональные общественные организации принимают участие в направлении кандидатур в наблюдатели за голосованием, как организован активно идущий процесс обучения наблюдателей в дистанционном режиме.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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