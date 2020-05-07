Презентация доклада о наблюдении за общероссийским голосованием

- руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;- ответственный Секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр ТОЧЕНОВ;- председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена БУЛГАКОВА;- председатель политической партии "Родина" Алексей ЖУРАВЛЕВ;- председатель общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир СОЛОВЬЕВ;- заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественной палаты РФ Сергей НЕКРАСОВ;- председатель Российского Союза молодежи Павел КРАСНОРУЦКИЙ;- председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга ПАНЧИХИНА.В ходе мероприятия будет представлен доклад о том, как ведется процесс общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, какие федеральные и региональные общественные организации принимают участие в направлении кандидатур в наблюдатели за голосованием, как организован активно идущий процесс обучения наблюдателей в дистанционном режиме.