Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества в приоритетных областях", - говорится в сообщении министерства.