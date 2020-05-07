Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T15:42
https://ria.ru/20200507/1571107400.html
Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:341:2695:1857_1036x0_80_0_0_c186804d5581352070f397a419419bfe.jpg
РИА Новости

Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов

15:42 07.05.2020
296
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Ирана в России Каземом Джалали ход реализации совместных проектов двух стран в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта, сообщили в МИД России.
Телефонный разговор Моргулова с Джалали состоялся 7 мая.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества в приоритетных областях", - говорится в сообщении министерства.
С обеих сторон подчеркивалась важность консолидации усилий международного сообщества в целях совместного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, добавили в ведомстве.
Первый иранский спутник Нур
6 мая, 14:43
Иран намерен запустить спутник на орбиту в 36 тысяч километров
410001
Обсудить 0
Игорь МоргуловИранВ мире
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал ускорить принятие решений по перевалке российских грузов
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
"Академик Черский" идет в логистический центр "Северного потока — 2"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат ГД считает, что борьба с общей угрозой не сможет сплотить мир
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Журналист Первого канала рассказал о требовании покинуть Белоруссию
Венесуэла
Россия призвала не допустить развития силового сценария в Венесуэле
Предприниматель Анатолий Быков
Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Внучка минера рассказала о подвиге деда в войну
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию с коронавирусом
Турецкие военные
Турция нейтрализовала семь курдов на юго-востоке страны и севере Ирака
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Кандидат в замглавы Пентагона ожидает отказа Турции от С-400
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния