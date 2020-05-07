Онлайн-конференция о новой выставке Третьяковки

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Участники:
- генеральный директор Государственной Третьяковской галерии Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- заместитель генерального директора по образовательной и издательской деятельности Марина ЭЛЬЗЕССЕР;
- архитектор экспозиции Агния СТЕРЛИГОВА;
- кураторы: Кирилл СВЕТЛЯКОВ, Анастасия КУРЛЯНДЦЕВА, Юлия ВОРОТЫНЦЕВА.
Выставка, вернисаж которой должен был состояться в апреле, откроется сразу после окончания карантина. Экспозиция посвящена временам правления генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Она представляет вторую часть трилогии, первой из которых стала "Оттепель", а финальная часть расскажет о периоде перестройки. Выставка готовилась задолго до введения мер самоизоляции и готова к презентации.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- генеральный директор Государственной Третьяковской галерии Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- заместитель генерального директора по образовательной и издательской деятельности Марина ЭЛЬЗЕССЕР;
- архитектор экспозиции Агния СТЕРЛИГОВА;
- кураторы: Кирилл СВЕТЛЯКОВ, Анастасия КУРЛЯНДЦЕВА, Юлия ВОРОТЫНЦЕВА.
Выставка, вернисаж которой должен был состояться в апреле, откроется сразу после окончания карантина. Экспозиция посвящена временам правления генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Она представляет вторую часть трилогии, первой из которых стала "Оттепель", а финальная часть расскажет о периоде перестройки. Выставка готовилась задолго до введения мер самоизоляции и готова к презентации.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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