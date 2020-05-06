"Счастье с доставкой на дом": животные из приютов обрели новые жилища

3228

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Волонтеры из разных приютов для животных в Москве провели благотворительную акцию "Счастье с доставкой на дом", во время которой питомцев привозили домой к новым владельцам после проведенного онлайн марафона. Там можно было выбрать себе кошку или собаку дистанционно.