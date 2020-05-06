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2020-05-06T20:51
https://ria.ru/20200506/1571055487.html
"Счастье с доставкой на дом": животные из приютов обрели новые жилища
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571055414_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_f91c3b72a4693e0d9b396911a5f21527.jpg
РИА Новости
"Счастье с доставкой на дом": животные из приютов обрели новые жилища
Волонтеры из разных приютов для животных в Москве провели благотворительную акцию "Счастье с доставкой на дом", во время которой питомцев привозили домой к новым владельцам после проведенного онлайн марафона. Там можно было выбрать себе кошку или собаку дистанционно.
2020-05-06T20:51
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69051708&type=mp4
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PT1M28S

"Счастье с доставкой на дом": животные из приютов обрели новые жилища

20:51 06.05.2020
3228
Волонтеры из разных приютов для животных в Москве провели благотворительную акцию "Счастье с доставкой на дом", во время которой питомцев привозили домой к новым владельцам после проведенного онлайн марафона. Там можно было выбрать себе кошку или собаку дистанционно.
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