2020-05-06T20:51
2020-05-06T20:51
https://ria.ru/20200506/1571055487.html
"Счастье с доставкой на дом": животные из приютов обрели новые жилища
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571055414_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_f91c3b72a4693e0d9b396911a5f21527.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
"Счастье с доставкой на дом": животные из приютов обрели новые жилища
Волонтеры из разных приютов для животных в Москве провели благотворительную акцию "Счастье с доставкой на дом", во время которой питомцев привозили домой к новым владельцам после проведенного онлайн марафона. Там можно было выбрать себе кошку или собаку дистанционно.
2020-05-06T20:51
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69051708&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571055414_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_15cd6cb15beae6c82b6ddb297721fbe7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571055414_10:0:490:360_1200x0_80_0_0_0c44e438c0b611ea80d8b8569ade5e24.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571055414_70:0:430:360_1200x0_80_0_0_cd454faff53d2655205ccba0bd1eeb64.jpg
PT1M28S
"Счастье с доставкой на дом": животные из приютов обрели новые жилища
Волонтеры из разных приютов для животных в Москве провели благотворительную акцию "Счастье с доставкой на дом", во время которой питомцев привозили домой к новым владельцам после проведенного онлайн марафона. Там можно было выбрать себе кошку или собаку дистанционно.