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2020-05-06T19:26
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США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
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РИА Новости

США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

19:12 06.05.2020 (обновлено: 19:26 06.05.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность США к переговорам о контроле над вооружениями, "которые укрепят безопасность США и партнеров".
"В моем разговоре с российским министром иностранных дел Лавровым я подтвердил, что мы готовы участвовать в переговорах о контроле над вооружениями, которые укрепят безопасность Соединенных Штатов и наших партнеров. Мы продолжим продвигать верифицируемые и реализуемые механизмы", - написал он в среду в своем Twitter.
Ранее госдеп сообщил, что Помпео обсудил с Лавровым по телефону контроль над вооружениями и ряд двусторонних вопросов, включая борьбу с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияМайк ПомпеоСергей ЛавровСШАБезопасностьВ мире
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