США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность США к переговорам о контроле над вооружениями, "которые укрепят безопасность США и партнеров".