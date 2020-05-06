США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность США к переговорам о контроле над вооружениями, "которые укрепят безопасность США и партнеров".
"В моем разговоре с российским министром иностранных дел Лавровым я подтвердил, что мы готовы участвовать в переговорах о контроле над вооружениями, которые укрепят безопасность Соединенных Штатов и наших партнеров. Мы продолжим продвигать верифицируемые и реализуемые механизмы", - написал он в среду в своем Twitter.
Ранее госдеп сообщил, что Помпео обсудил с Лавровым по телефону контроль над вооружениями и ряд двусторонних вопросов, включая борьбу с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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