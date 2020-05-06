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Туризм
2020-05-06T00:58
https://ria.ru/20200506/1570983912.html
Матриархат и иерархия: в Новосибирском зоосаде появился клан сурикатов
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РИА Новости

Матриархат и иерархия: в Новосибирском зоосаде появился клан сурикатов

00:58 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСурикаты в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Сурикаты в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке сформировалась новая группа сурикатов, сообщает пресс-служба зоосада.
Сотрудники поясняют, что она еще не многочисленная, но в ней уже выстроена иерархия, распределены роли. "Матриархат, отличная организация и любопытство", — так специалисты описывают клан.
У этих зверьков всем заправляет доминирующая самка. И только она рожает детенышей. Другие — потомство не приносят, но могут нянчить малышей.
"У сурикатов очень насыщенная жизнь, они всегда чем-то заняты и постоянно переговариваются друг с другом, — рассказывают эксперты. — Понаблюдав за группой даже несколько минут, можно понять, что у них есть четкое распределение обязанностей. Они бдительно охраняют свою территорию, и поэтому у них всегда кто-то "стоит на посту".
Сотрудники рассказывают, что эти сурикаты чрезвычайно любопытны. Во время съемок видео, им очень хотелось рассмотреть камеру поближе.
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