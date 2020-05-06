Матриархат и иерархия: в Новосибирском зоосаде появился клан сурикатов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке сформировалась новая группа сурикатов, В Новосибирском зоопарке сформировалась новая группа сурикатов, сообщает пресс-служба зоосада.

Сотрудники поясняют, что она еще не многочисленная, но в ней уже выстроена иерархия, распределены роли. "Матриархат, отличная организация и любопытство", — так специалисты описывают клан.

У этих зверьков всем заправляет доминирующая самка. И только она рожает детенышей. Другие — потомство не приносят, но могут нянчить малышей.

"У сурикатов очень насыщенная жизнь, они всегда чем-то заняты и постоянно переговариваются друг с другом, — рассказывают эксперты. — Понаблюдав за группой даже несколько минут, можно понять, что у них есть четкое распределение обязанностей. Они бдительно охраняют свою территорию, и поэтому у них всегда кто-то "стоит на посту".