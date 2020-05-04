Объекты Москвы будут переоборудованы во временные госпитали
В Москве развернуты активные работы по возведению временных госпиталей в торговых центрах, спортивных комплексах и других объектах.
Приостановлены все проекты, связанные с развитием городской системы, с ремонтом жилых зданий и благоустройством.
В Москве развернуты активные работы по возведению временных госпиталей в торговых центрах, спортивных комплексах и других объектах.
Приостановлены все проекты, связанные с развитием городской системы, с ремонтом жилых зданий и благоустройством.
Все специалисты переведены на строительство медицинских модулей. Максимально задействованы все службы столицы. Наиболее крупные центры будут размещены в Сокольниках, в 75 павильоне ВДНХ, в Крылатском, в автоцентре "Москва" и рядом с "Экспоцентром".
Кроме того, планируется создание ряда небольших площадок по городу. Всего в Москве будут организованы 10000 койко-мест для больных COVID-19. Над созданием временных госпиталей круглосуточно работают около 10 тысяч человек. Каждый модуль будет оснащен самым современным оборудованием для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Все объекты должны быть сданы в эксплуатацию к концу мая.
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