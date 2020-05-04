Объекты Москвы будут переоборудованы во временные госпитали

Все специалисты переведены на строительство медицинских модулей. Максимально задействованы все службы столицы. Наиболее крупные центры будут размещены в Сокольниках, в 75 павильоне ВДНХ, в Крылатском, в автоцентре "Москва" и рядом с "Экспоцентром".

Кроме того, планируется создание ряда небольших площадок по городу. Всего в Москве будут организованы 10000 койко-мест для больных COVID-19. Над созданием временных госпиталей круглосуточно работают около 10 тысяч человек. Каждый модуль будет оснащен самым современным оборудованием для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Все объекты должны быть сданы в эксплуатацию к концу мая.