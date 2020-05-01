В Канаде за сутки выявили более 1,6 тысячи заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Канадские медики выявили за сутки в стране более 1,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончался 141 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
В четверг также сообщалось о более 1,6 тысячи новых случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.