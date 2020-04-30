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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T14:48
https://ria.ru/20200430/1570810181.html
В Смоленской области 12 процентов заболевших COVID-19 составляют медики
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1036x0_80_0_0_005f7f4b8e33ddb079f8381077bf56a1.jpg
РИА Новости

В Смоленской области 12 процентов заболевших COVID-19 составляют медики

14:48 30.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 30 апр – РИА Новости. Более 12% от числа заболевших COVID-19 в Смоленской области являются работниками медицинских организаций, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"По состоянию на 30 апреля 2020 года в Смоленской области зарегистрировано 429 случаев заболевания COVID-19. По социальному статусу: пенсионеры составили 32,9%, работники медицинских организаций – 12,1% от заболевших", - отмечается в сообщении.
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В Вяземском районе, закрытом на карантин из-за вспышки заболевания в доме-интернате для престарелых и инвалидов, число зараженных достигло 190. Особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, на сегодняшний день число заболевших в Гагаринском районе составляет 32 человека. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрированы 14 случаев заболевания.
Отмечается, что среди зарегистрированных случаев 59,2% протекает бессимптомно, у 0,7% - в тяжелой форме. По данным на четверг, с начала пандемии в регионе зарегистрированы три смерти пациентов с COVID-19.
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Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 2862 человек, из них 2441 в режиме самоизоляции. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведены 9080 лабораторных исследования, говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смоленская областьОбщество
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