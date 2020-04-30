В Смоленской области 12 процентов заболевших COVID-19 составляют медики

БРЯНСК, 30 апр – РИА Новости. Более 12% от числа заболевших COVID-19 в Более 12% от числа заболевших COVID-19 в Смоленской области являются работниками медицинских организаций, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

"По состоянию на 30 апреля 2020 года в Смоленской области зарегистрировано 429 случаев заболевания COVID-19. По социальному статусу: пенсионеры составили 32,9%, работники медицинских организаций – 12,1% от заболевших", - отмечается в сообщении.

Вяземском районе , закрытом на карантин из-за вспышки заболевания в доме-интернате для престарелых и инвалидов, число зараженных достигло 190. Особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, на сегодняшний день число заболевших в Гагаринском районе составляет 32 человека. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС , карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрированы 14 случаев заболевания.

Отмечается, что среди зарегистрированных случаев 59,2% протекает бессимптомно, у 0,7% - в тяжелой форме. По данным на четверг, с начала пандемии в регионе зарегистрированы три смерти пациентов с COVID-19.

Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 2862 человек, из них 2441 в режиме самоизоляции. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведены 9080 лабораторных исследования, говорится в сообщении.