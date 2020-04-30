Константинов назвал справедливым расследование нацистских зверств в Крыму

"Крым находился в условиях оккупации, партизанское движение было очень активным. На начало войны было около 5 тысяч партизан, в 1943 году осталось около 200, остальные были уничтожены. Более 100 деревень были сожжены. Зверства при отступлении совершались практически в каждом городе… До конца полной информации нет на эту минуту. Крым - это открытая рана, она полностью не затянута. Возобновление расследования – это восстановление справедливости, поддерживаемое крымчане", - сказал Константинов.