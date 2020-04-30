Константинов назвал справедливым расследование нацистских зверств в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов считает своевременным и справедливым продолжение расследования нацистских преступлений на полуострове в годы оккупации.
Ранее ГП РФ сообщила, что прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
"Это очень правильно и своевременно... Деятельность попечительского совета мемориала "Совхоз "Красный" подтвердила невероятное количество жертв, который понес Крым в период оккупации", - сказал Константинов РИА Новости.
Он отметил, что способы уничтожения людей нацистами в концлагерях Крыма были примитивны и жестоки.
"Крым находился в условиях оккупации, партизанское движение было очень активным. На начало войны было около 5 тысяч партизан, в 1943 году осталось около 200, остальные были уничтожены. Более 100 деревень были сожжены. Зверства при отступлении совершались практически в каждом городе… До конца полной информации нет на эту минуту. Крым - это открытая рана, она полностью не затянута. Возобновление расследования – это восстановление справедливости, поддерживаемое крымчане", - сказал Константинов.
Концлагерь у совхоза "Красный" - самый крупный в Крыму, устроенный фашистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря Крыма был открыт 8 мая 2015 года. Комплекс включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.
Установить точное число замученных в "Красном" не представляется возможным. Немецкие документы о лагере отсутствуют, а многие узники были уничтожены с последующим сожжением тел. Историки считают, что в период фашистской оккупации Крыма в 1941-1944 годах на территории созданного концлагеря были уничтожены свыше 15 тысяч человек, среди которых военнопленные, подпольщики-партизаны, а также многочисленные мирные жители, включая женщин и детей.