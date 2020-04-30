Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-01T11:03
https://ria.ru/20200430/1570803576.html
Константинов назвал справедливым расследование нацистских зверств в Крыму
https://cdn24.img.ria.ru/images/155284/35/1552843580_0:190:3139:1956_1036x0_80_0_0_9710888e6b88f39382f5af4f36660464.jpg
РИА Новости

Константинов назвал справедливым расследование нацистских зверств в Крыму

13:25 30.04.2020 (обновлено: 11:03 01.05.2020)
332
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов считает своевременным и справедливым продолжение расследования нацистских преступлений на полуострове в годы оккупации.
Ранее ГП РФ сообщила, что прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
30 апреля, 11:25
Без срока давности: "Мотор работал" — нацистские душегубки в Крыму
"Это очень правильно и своевременно... Деятельность попечительского совета мемориала "Совхоз "Красный" подтвердила невероятное количество жертв, который понес Крым в период оккупации", - сказал Константинов РИА Новости.
Он отметил, что способы уничтожения людей нацистами в концлагерях Крыма были примитивны и жестоки.
"Крым находился в условиях оккупации, партизанское движение было очень активным. На начало войны было около 5 тысяч партизан, в 1943 году осталось около 200, остальные были уничтожены. Более 100 деревень были сожжены. Зверства при отступлении совершались практически в каждом городе… До конца полной информации нет на эту минуту. Крым - это открытая рана, она полностью не затянута. Возобновление расследования – это восстановление справедливости, поддерживаемое крымчане", - сказал Константинов.
Концлагерь у совхоза "Красный" - самый крупный в Крыму, устроенный фашистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря Крыма был открыт 8 мая 2015 года. Комплекс включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.
Установить точное число замученных в "Красном" не представляется возможным. Немецкие документы о лагере отсутствуют, а многие узники были уничтожены с последующим сожжением тел. Историки считают, что в период фашистской оккупации Крыма в 1941-1944 годах на территории созданного концлагеря были уничтожены свыше 15 тысяч человек, среди которых военнопленные, подпольщики-партизаны, а также многочисленные мирные жители, включая женщин и детей.
Дети в финском концлагерь в Петрозаводске
16 апреля, 10:0075 лет Великой Победы
Без срока давности: "Это дома смерти" — история финского нацизма
1210100
75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВладимир КонстантиновСимферопольРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала о сроках полной отмены ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
18:17В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194
18:15В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
18:11Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат
18:09Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
18:04Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
18:03Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
18:01Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния