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2020-04-29T15:58
https://ria.ru/20200429/1570753683.html
Авиация над Хабаровском: на Дальнем Востоке готовятся к воздушному параду
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РИА Новости
Авиация над Хабаровском: на Дальнем Востоке готовятся к воздушному параду
Армейская авиация Восточного военного округа готовится к воздушному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух 9 мая 2020 года.
2020-04-29T15:58
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46651873&type=mp4
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PT1M13S

Авиация над Хабаровском: на Дальнем Востоке готовятся к воздушному параду

15:58 29.04.2020
365
Армейская авиация Восточного военного округа готовится к воздушному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух 9 мая 2020 года.
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Дальний Восток
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