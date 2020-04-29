Авиация над Хабаровском: на Дальнем Востоке готовятся к воздушному параду

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Армейская авиация Восточного военного округа готовится к воздушному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух 9 мая 2020 года.