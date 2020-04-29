2020-04-29T15:58
2020-04-29T15:58
https://ria.ru/20200429/1570753683.html
Авиация над Хабаровском: на Дальнем Востоке готовятся к воздушному параду
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753214_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9e5406d78895ed9aeb3bb79fd539602b.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Авиация над Хабаровском: на Дальнем Востоке готовятся к воздушному параду
Армейская авиация Восточного военного округа готовится к воздушному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух 9 мая 2020 года.
2020-04-29T15:58
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46651873&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753214_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_76922ae2ae2269034ad8597643f6bfe3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753214_160:0:640:360_1200x0_80_0_0_981d418bcca054e31e3328841aefcb6c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753214_245:0:605:360_1200x0_80_0_0_d6215290d1630a8cdd79a5632f353f70.jpg
PT1M13S
Авиация над Хабаровском: на Дальнем Востоке готовятся к воздушному параду
Армейская авиация Восточного военного округа готовится к воздушному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух 9 мая 2020 года.