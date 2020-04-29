В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 406

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

САМАРА, 29 апр — РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Ульяновской области выросло до 406, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Ситуация по коронавирусу в Ульяновской области. По оперативным данным, на 29 апреля в регионе подтверждено 406 случаев заболевания коронавирусом", — говорится в сообщении.

Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10:45 (мск) 29 апреля в Ульяновской области подтверждено 379 случаев COVID-19. Таким образом, в регионе коронавирусом заразились еще 27 человек.

Кроме того, по сведениям оперштаба, увеличилось число выздоровевших с 15 до 22 человек.