В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Кабардино-Балкарии превысило 400 человек, за сутки выявлено 45 новых случаев, выздоровели 16 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

"За сутки выявлено 45 новых случаев заболевания, всего в республике зарегистрировано 412 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровело за сутки 16 пациентов, общее число выздоровевших – 50 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки госпитализированы четыре человека, выписан один, на амбулаторное лечение переведены еще трое пациентов. Всего в двух госпиталях находятся 143 человека, в том числе четверо детей. В реанимации - 12 человек, из которых шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 286 человек, в том числе 47 детей, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остается 1361 человек, имевший контакты с зараженными людьми. В регионе два случая с летальным исходом.