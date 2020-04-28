В Пермском крае рассказали о новых случаях коронавируса

ПЕРМЬ, 28 апр - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Пермском крае достигло 471, за сутки появилось 17 новых заразившихся, больше половины из них не имеют симптомов заболевания и изолированы на дому, восемь человек лечатся в больнице, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
"В Пермском крае выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, остальные изолированы на дому. Среди новых пациентов семь мужчин, девять женщин и один ребёнок. Большинство из них младше 45 лет, трое — старше 65 лет", — говорится в сообщении.
За время эпидемии в регионе семь пациентов с COVID-19 скончались, 74 человека выздоровели, на лечении находятся 390 человек. На домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача остаются более двух тысяч жителей, у 15 из них подозревалась коронавирусная инфекция.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.