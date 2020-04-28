В Пермском крае рассказали о новых случаях коронавируса

"В Пермском крае выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, остальные изолированы на дому. Среди новых пациентов семь мужчин, девять женщин и один ребёнок. Большинство из них младше 45 лет, трое — старше 65 лет", — говорится в сообщении.