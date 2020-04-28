Онлайн-собрание академиков РАН о диагностике и лечении COVID-19

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В собрании примут участие:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук ОМН РАН, академик Владимир ЧЕХОНИН;
- академик-секретарь Отделения медицинских наук Владимир СТАРОДУБОВ.
В онлайн – режиме к мероприятию присоединятся:
- директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей ПЕТРИКОВ с докладом "Интенсивная терапия больных с новой коронавирусной инфекцией";
- генеральный директор ФНКЦ физико-химической медицины, академик Вадим ГОВОРУН с докладом "Чего на самом деле мы не знаем о COVID-19?";
- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, д.м.н. Елена МАЛИННИКОВА с докладом "Коронавирусная инфекция – новый вызов мировому здравоохранению";
- главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай БРИКО с докладом "Эпидемиологическая характеристика COVID-19";
- нейрохирург, генерал-майор медицинской службы, академик Юрий ЩЕРБУК с докладом "Предложения по усилению системы противодействия распространению пандемии новой коронавирусной инфекции СОVID-19 в РФ";
- заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик Виталий ЗВЕРЕВ и иммунолог, член-корреспондент РАН Оксана СВИТИЧ с докладом "Коронавирусная инфекция и врожденный иммунитет. Подходы к коррекции";
- главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей АВДЕЕВ с докладом "Диагностика и лечение COVID-19: новые вызовы";
- специалист по биомедицинской технологии и медицинскому приборостроению, академик Алексей ЕГОРОВ с докладом "Задачи Отделения медицинских наук РАН по решению проблемы коронавирусной инфекции и других пандемий ".
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
В собрании примут участие:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук ОМН РАН, академик Владимир ЧЕХОНИН;
- академик-секретарь Отделения медицинских наук Владимир СТАРОДУБОВ.
В онлайн – режиме к мероприятию присоединятся:
- директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей ПЕТРИКОВ с докладом "Интенсивная терапия больных с новой коронавирусной инфекцией";
- генеральный директор ФНКЦ физико-химической медицины, академик Вадим ГОВОРУН с докладом "Чего на самом деле мы не знаем о COVID-19?";
- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, д.м.н. Елена МАЛИННИКОВА с докладом "Коронавирусная инфекция – новый вызов мировому здравоохранению";
- главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай БРИКО с докладом "Эпидемиологическая характеристика COVID-19";
- нейрохирург, генерал-майор медицинской службы, академик Юрий ЩЕРБУК с докладом "Предложения по усилению системы противодействия распространению пандемии новой коронавирусной инфекции СОVID-19 в РФ";
- заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик Виталий ЗВЕРЕВ и иммунолог, член-корреспондент РАН Оксана СВИТИЧ с докладом "Коронавирусная инфекция и врожденный иммунитет. Подходы к коррекции";
- главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей АВДЕЕВ с докладом "Диагностика и лечение COVID-19: новые вызовы";
- специалист по биомедицинской технологии и медицинскому приборостроению, академик Алексей ЕГОРОВ с докладом "Задачи Отделения медицинских наук РАН по решению проблемы коронавирусной инфекции и других пандемий ".
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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