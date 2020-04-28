Онлайн-собрание академиков РАН о диагностике и лечении COVID-19

- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;- вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук ОМН РАН, академик Владимир ЧЕХОНИН;- академик-секретарь Отделения медицинских наук Владимир СТАРОДУБОВ.- директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАНс докладом "Интенсивная терапия больных с новой коронавирусной инфекцией";- генеральный директор ФНКЦ физико-химической медицины, академикс докладом "Чего на самом деле мы не знаем о COVID-19?";- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, д.м.н.с докладом "Коронавирусная инфекция – новый вызов мировому здравоохранению";- главный эпидемиолог Минздрава России, академикс докладом "Эпидемиологическая характеристика COVID-19";- нейрохирург, генерал-майор медицинской службы, академикс докладом "Предложения по усилению системы противодействия распространению пандемии новой коронавирусной инфекции СОVID-19 в РФ";- заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академики иммунолог, член-корреспондент РАНс докладом "Коронавирусная инфекция и врожденный иммунитет. Подходы к коррекции";- главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАНс докладом "Диагностика и лечение COVID-19: новые вызовы";- специалист по биомедицинской технологии и медицинскому приборостроению, академикс докладом "Задачи Отделения медицинских наук РАН по решению проблемы коронавирусной инфекции и других пандемий ".