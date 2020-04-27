В Вологодской области два пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. За выходные дни рост заболевших новой За выходные дни рост заболевших новой коронавирусной инфекцией Вологодской области составил пятнадцать человек, всего в регионе выявлено 160 человек с подтвержденным диагнозом, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляций легких, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"За выходные рост числа заболевших составил плюс 10 и плюс 5 человек, итого побит "рекорд" в 160 заболевших коронавирусом в регионе. Четверо находятся в тяжелом состоянии, а двое подключены к аппаратам ИВЛ. Сегодня врачи борются за жизнь этих людей", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании.

По его словам, в области идет рост заболевших, но он ниже общероссийских показателей.

"Мы контролируем ситуацию в регионе, предпринимаемые нами меры работают. Мы продолжим ограничительные мероприятия, чтобы сократить прирост заболеваний", - добавил Кувшинников.

По данным регионального оперштаба, на 27 апреля в Вологодской области 160 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 33 человека, смертей не зафиксировано.