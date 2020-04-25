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2020-04-25T07:56
https://ria.ru/20200425/1570551701.html
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки
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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки

07:56 25.04.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 23 апреля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
Украинский военный
24 апреля, 13:40
В ЛНР заявили о четырех обстрелах за неделю со стороны силовиков
"За 24 апреля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Бойцы народного ополчения ДНР
24 апреля, 14:51
Силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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