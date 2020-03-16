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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:22+0300
https://ria.ru/20200316/1568674514.html
Малышева рассказала, как правильно мыть руки
https://cdn22.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_0:194:2000:1319_1036x0_80_0_0_9357c7eefc9bf1e6e6604d1615f8d931.jpg
РИА Новости

Малышева рассказала, как правильно мыть руки

15:37 16.03.2020 (обновлено: 23:22 16.03.2020)
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© Fotolia / Subbotina AnnaМытье рук
Мытье рук
© Fotolia / Subbotina Anna
Мытье рук. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева дала рекомендации, как правильно мыть руки для защиты от вирусов. Пост с инструкцией она опубликовала в своем инстаграме.
Медик обратила внимание, что руки нужно мыть с мылом, а вся процедура должна занимать 40-60 секунд, также важно покрыть моющим веществом всю поверхность кистей. Затем следует потереть ладони друг о друга, после чего обхватить одной рукой другую с тыльной стороны и переплести пальцы, чтобы покрыть мылом их внутреннюю часть.
Необходимо потереть намыленные большие пальцы, а после вращательным движением помыть ладони. Затем можно ополоснуть руки струей воды, после чего насухо вытереть одноразовым полотенцем и с его же помощью закрыть кран.
Малышева также призвала не паниковать из-за отсутствия спиртосодержащих гелей и следовать этим рекомендациям.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе наиболее сложная обстановка с коронавирусом сложилась в Италии, Испании и Франции.
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровье - Общество
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