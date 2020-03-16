В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Танзании сообщило в понедельник о первом случае заражения коронавирусом в стране, пишет местная газета Citizen.
После возвращения в Танзанию она находилась на карантине. Когда заражение коронавирусом подтвердилось, ее направили в больницу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса