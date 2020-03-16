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В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

15:26 16.03.2020 (обновлено: 15:39 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Женщина в медицинской маске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Танзании сообщило в понедельник о первом случае заражения коронавирусом в стране, пишет местная газета Citizen.
По данным газеты, пациентом является 46-летняя женщина, которая приехала в Танзанию из Бельгии 15 марта. Отмечается, что до прибытия в Бельгию женщина также посещала Швецию и Германию.
После возвращения в Танзанию она находилась на карантине. Когда заражение коронавирусом подтвердилось, ее направили в больницу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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