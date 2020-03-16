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Презентация книги Вадима Верника "Свободный полет"
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РИА Новости

Презентация книги Вадима Верника "Свободный полет"

15:12 16.03.2020
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20 марта в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги Вадима ВЕРНИКА "Свободный полет".
Участники:
- заместитель художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Вадим ВЕРНИК;
- актрисы Юлия СНИГИРЬ, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Ирина ПЕГОВА.

В новую книгу Вадима Верника "Свободный полет" вошли эссе и беседы с известными актерами и режиссерами: Светланой Ходченковой, Елизаветой Боярской, Данилой Козловским, Юлией Пересильд, Иваном Ургантом, Константином Богомоловым, Анной Чиповской, Паулиной Андреевой, Александром Петровым.
Автор расскажет о своей работе, а герои книги поделятся впечатлениями о Вадиме Вернике – интервьюере и не только.

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