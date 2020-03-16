Презентация книги Вадима Верника "Свободный полет"

Участники:
- заместитель художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Вадим ВЕРНИК;
- актрисы Юлия СНИГИРЬ, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Ирина ПЕГОВА.
В новую книгу Вадима Верника "Свободный полет" вошли эссе и беседы с известными актерами и режиссерами: Светланой Ходченковой, Елизаветой Боярской, Данилой Козловским, Юлией Пересильд, Иваном Ургантом, Константином Богомоловым, Анной Чиповской, Паулиной Андреевой, Александром Петровым.
Автор расскажет о своей работе, а герои книги поделятся впечатлениями о Вадиме Вернике – интервьюере и не только.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Вадим ВЕРНИК;
- актрисы Юлия СНИГИРЬ, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Ирина ПЕГОВА.
В новую книгу Вадима Верника "Свободный полет" вошли эссе и беседы с известными актерами и режиссерами: Светланой Ходченковой, Елизаветой Боярской, Данилой Козловским, Юлией Пересильд, Иваном Ургантом, Константином Богомоловым, Анной Чиповской, Паулиной Андреевой, Александром Петровым.
Автор расскажет о своей работе, а герои книги поделятся впечатлениями о Вадиме Вернике – интервьюере и не только.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/