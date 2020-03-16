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Брифинг депутатов ГД РФ по вопросам лекарственного обеспечения
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РИА Новости

Брифинг депутатов ГД РФ по вопросам лекарственного обеспечения

14:42 16.03.2020
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20 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг депутатов Государственной Думы РФ по вопросам лекарственного обеспечения.
Участники:
- руководитель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы РФ по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей ИСАЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ;
- член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Александр ПЕТРОВ.

В ходе мероприятия будет освещена деятельность Межфракционной рабочей группы Государственной Думы РФ по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, рассмотрены законопроекты, касающиеся организации торговли лекарственными препаратами и регулирования деятельности аптечных сетей.

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