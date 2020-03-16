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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T14:09+0300
https://ria.ru/20200316/1568668726.html
В планах Путина пока нет контактов с Эр-Риядом, заявил Песков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568601320_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_52931b774f4f47a0321b46bdbb39f6a2.jpg
РИА Новости

В планах Путина пока нет контактов с Эр-Риядом, заявил Песков

14:09 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина пока не запланировано контактов с властями Саудовской Аравии, но при необходимости они могут появиться, встречи с российскими нефтяниками также не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке и резкое падение курса рубля.
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Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
"Нет, пока в планах нет. Сейчас контакты достаточно оперативно согласовываются и при необходимости в графике могут появиться", - сказал Песков журналистом, отвечая на вопрос, планируются ли в ближайшее время контакты с Саудовской Аравией.
На вопрос, появилась ли у Путина в планах встреча с представителями российских нефтяных компаний, Песков сказал: "Нет, она не должна была появляться. Она и не планировалась".
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Эксперт назвал "самую серьезную проблему" на рынке нефтиМировые цены на нефть сохраняют в понедельник волатильность с тенденцией к дальнейшему снижению. Как дальше будет развиваться ситуация на нефтяном рынке, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
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