В планах Путина пока нет контактов с Эр-Риядом, заявил Песков

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина пока не запланировано контактов с властями Саудовской Аравии, но при необходимости они могут появиться, встречи с российскими нефтяниками также не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке и резкое падение курса рубля.
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"Нет, пока в планах нет. Сейчас контакты достаточно оперативно согласовываются и при необходимости в графике могут появиться", - сказал Песков журналистом, отвечая на вопрос, планируются ли в ближайшее время контакты с Саудовской Аравией.
На вопрос, появилась ли у Путина в планах встреча с представителями российских нефтяных компаний, Песков сказал: "Нет, она не должна была появляться. Она и не планировалась".