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В Таиланде из-за коронавируса закрыли город Бурирам
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РИА Новости

В Таиланде из-за коронавируса закрыли город Бурирам

13:34 16.03.2020 (обновлено: 13:42 16.03.2020)
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© AFP 2020 / Lillian SuwanrumphaРабочие дезинфицируют буддийский храм Ват Пак Нам в рамках мероприятий против распространения коронавируса
Рабочие дезинфицируют буддийский храм Ват Пак Нам в рамках мероприятий против распространения коронавируса
© AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha
Рабочие дезинфицируют буддийский храм Ват Пак Нам в рамках мероприятий против распространения коронавируса. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Город Бурирам, столица одноименной северо-восточной провинции Таиланда, первым в стране объявлен местными властями закрытым на время эпидемии коронавируса COVID19, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Решение принято губернатором провинции, несмотря на то, что в самом городе и провинции Бурирам пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает издание.
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С понедельника в городе и окрестностях закрываются все школы, рынки и предприятия сферы обслуживания, отменены все массовые мероприятия, говорится в сообщении. Жителям всей провинции запрещено собираться в количестве более 50 человек. Въезд в город из других населенных пунктов и соседних провинций пока не ограничивается, однако и такая мера может быть объявлена в ближайшее время, сообщает "Тхаи Рат".
Провинция Бурирам находится вдали от обычных туристических маршрутов.
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