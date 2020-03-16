В Таиланде из-за коронавируса закрыли город Бурирам

БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Город Бурирам, столица одноименной северо-восточной провинции Таиланда, первым в стране объявлен местными властями закрытым на время эпидемии коронавируса COVID19, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Решение принято губернатором провинции, несмотря на то, что в самом городе и провинции Бурирам пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает издание.
С понедельника в городе и окрестностях закрываются все школы, рынки и предприятия сферы обслуживания, отменены все массовые мероприятия, говорится в сообщении. Жителям всей провинции запрещено собираться в количестве более 50 человек. Въезд в город из других населенных пунктов и соседних провинций пока не ограничивается, однако и такая мера может быть объявлена в ближайшее время, сообщает "Тхаи Рат".
Провинция Бурирам находится вдали от обычных туристических маршрутов.
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