В Таиланде из-за коронавируса закрыли город Бурирам

Решение принято губернатором провинции, несмотря на то, что в самом городе и провинции Бурирам пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает издание.

С понедельника в городе и окрестностях закрываются все школы, рынки и предприятия сферы обслуживания, отменены все массовые мероприятия, говорится в сообщении. Жителям всей провинции запрещено собираться в количестве более 50 человек. Въезд в город из других населенных пунктов и соседних провинций пока не ограничивается, однако и такая мера может быть объявлена в ближайшее время, сообщает "Тхаи Рат".