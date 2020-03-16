В ДНР под меднаблюдением по коронавирусу находятся два человека

"На сегодня, 16 марта, в ДНР нет ни одного официально зарегистрированного случая коронавирусной инфекции... Под наблюдением находятся два человека... на сегодняшний день состояние удовлетворительное", - сказала Долгошапко журналистам на брифинге в понедельник.