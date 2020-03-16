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В ДНР под меднаблюдением по коронавирусу находятся два человека
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РИА Новости

В ДНР под меднаблюдением по коронавирусу находятся два человека

13:25 16.03.2020 (обновлено: 13:28 16.03.2020)
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Долгошапко заявила, что на сегодняшний день в ДНР не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.
"На сегодня, 16 марта, в ДНР нет ни одного официально зарегистрированного случая коронавирусной инфекции... Под наблюдением находятся два человека... на сегодняшний день состояние удовлетворительное", - сказала Долгошапко журналистам на брифинге в понедельник.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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