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Власти Боливии запретили въезд из Европы и Ирана
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РИА Новости

Власти Боливии запретили въезд из Европы и Ирана

13:04 16.03.2020 (обновлено: 13:51 16.03.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила о закрытии с 16 марта всех дискотек, баров, кинотеатров, спортивных залов, парков развлечений и отмене всех развлекательных мероприятий, в том числе ночных, в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Новые меры были озвучены Аньес в воскресенье в ходе телеобращения к нации, видеозапись которого была опубликована на ее странице в Twitter.
Помимо прочего, с 16 марта весь государственный и частный сектор переходит на непрерывный режим работы. "Начиная с понедельника максимум 100 человек могут собираться в одном месте", - добавила она.
"Со среды (18 марта) запрещается въезд в страну из Европы, в частности из стран Шенгенской зоны и Великобритании, а также из Ирана", - заявила президент Боливии. По словам Аньес, запрет не распространяется на граждан страны, возвращающихся на родину. На прошлой неделе Жанин Аньес в целях борьбы с распространением COVID-19 распорядилась запретить въезд в Боливию пассажирам из Китая, Кореи, Италии и Испании.
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Вчера, 00:52
Боливия запретила въезд из Китая, Кореи, Италии и Испании
В Боливии на 15 марта число заболевших коронавирусом составило 11 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Жанин АньесВОЗКитайБоливияИранИталияИспанияВ мире
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