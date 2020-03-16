Лукашенко сменил министра сельского хозяйства и продовольствия

"Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Соответствующее кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко", - отмечается в сообщении. До назначения министром он работал председателем Минского райисполкома.

Ранее министерством руководил Анатолий Хотько, который возглавил ведомство в апреле 2019 года. На этот пост он пришел с должности генерального директора гособъединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение".