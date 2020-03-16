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Лукашенко сменил министра сельского хозяйства и продовольствия
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РИА Новости

Лукашенко сменил министра сельского хозяйства и продовольствия

12:41 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром сельского хозяйства и продовольствия страны председателя Минского райисполкома Ивана Крупко, сообщил официальный сайт президента Белоруссии.
"Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Соответствующее кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко", - отмечается в сообщении. До назначения министром он работал председателем Минского райисполкома.
Ранее министерством руководил Анатолий Хотько, который возглавил ведомство в апреле 2019 года. На этот пост он пришел с должности генерального директора гособъединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение".
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