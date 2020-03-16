Лукашенко сменил министра сельского хозяйства и продовольствия

МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром сельского хозяйства и продовольствия страны председателя Минского райисполкома Ивана Крупко, сообщил официальный сайт президента Белоруссии.
"Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Соответствующее кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко", - отмечается в сообщении. До назначения министром он работал председателем Минского райисполкома.
Ранее министерством руководил Анатолий Хотько, который возглавил ведомство в апреле 2019 года. На этот пост он пришел с должности генерального директора гособъединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение".
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