Роскачество описало маркетинговые уловки производителей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскачество рассказало о маркетинговых уловках производителей продуктов, которые с целью повышения привлекательности своей продукции используют на этикетке традиционные названия и сертификаты, говорится в сообщении организации

"Важно, что товарная мимикрия (бренд-мимикрия), то есть маскировка одного продукта под другой с помощью копирования графических элементов на упаковке, ее формы, цветового решения и так далее, является наиболее распространенной уловкой, которая не расценивается как нарушение", - говорится в сообщении.

Например, далеко не все потребители знают, что тушеная говядина представляет собой мясные консервы, а тушенка – мясорастительные, в составе которых преобладают соевый белок и вода, а не мясо. Таким образом, отмечает Роскачество, слово "тушенка" в наименовании продукции указывает, что она изготавливалась не по ГОСТУ, а по техусловиям или собственному стандарту.

Роскачество также обращает внимание, что по ГОСТу ни в сгущенном, ни в вареном сгущенном молоке не должно быть заменителей молочного жира. Поэтому молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, продающийся под наименованием "Сгущенка" и в упаковке со знакомым дизайном, не является настоящим сгущенным молоком, равно как и консервы под названием "Варенка".

Важно обращать внимание на состав продукта: например, в настоящей "докторской" колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.