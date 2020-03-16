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2020-03-16T08:30+0300
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Роскачество описало маркетинговые уловки производителей
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РИА Новости

Роскачество описало маркетинговые уловки производителей

08:30 16.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдел с консервами в супермаркете
Отдел с консервами в супермаркете
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Отдел с консервами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскачество рассказало о маркетинговых уловках производителей продуктов, которые с целью повышения привлекательности своей продукции используют на этикетке традиционные названия и сертификаты, говорится в сообщении организации.
"Важно, что товарная мимикрия (бренд-мимикрия), то есть маскировка одного продукта под другой с помощью копирования графических элементов на упаковке, ее формы, цветового решения и так далее, является наиболее распространенной уловкой, которая не расценивается как нарушение", - говорится в сообщении.
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Например, далеко не все потребители знают, что тушеная говядина представляет собой мясные консервы, а тушенка – мясорастительные, в составе которых преобладают соевый белок и вода, а не мясо. Таким образом, отмечает Роскачество, слово "тушенка" в наименовании продукции указывает, что она изготавливалась не по ГОСТУ, а по техусловиям или собственному стандарту.
Роскачество также обращает внимание, что по ГОСТу ни в сгущенном, ни в вареном сгущенном молоке не должно быть заменителей молочного жира. Поэтому молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, продающийся под наименованием "Сгущенка" и в упаковке со знакомым дизайном, не является настоящим сгущенным молоком, равно как и консервы под названием "Варенка".
Важно обращать внимание на состав продукта: например, в настоящей "докторской" колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.
Среди категорий, под которые часто маскируются товары, находится также органическая и "зеленая" продукция. "В мире есть несколько зарекомендовавших себя знаков, которыми в разных странах маркируется органическая продукция и которым можно доверять, однако ввиду того, что их использование в России законом никак не регламентируется, всегда остается риск наткнуться на обман… Лучше всего при покупке органической продукции ориентироваться на российский знак единого образца "Органик", - говорится в сообщении.
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