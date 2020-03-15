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В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
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РИА Новости

В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров

08:04 15.03.2020
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировало 10 природных пожаров за сутки на площади около 18 гектаров, заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Накануне в МЧС заявили о ликвидации 38 природных пожаров за сутки на общей площади около 94 гектаров. В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.
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"Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 10 пожаров, связанных с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории общей площадью более 18 гектаров", - сообщили в ведомстве.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
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