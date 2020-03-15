В ЦАР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

"В ЦАР зарегистрирован первый случай COVID-19. Информация была подтверждена министерством здравоохранения... 14 марта 2020 года", - сообщается на сайте регионального отделения ВОЗ по Африке.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.