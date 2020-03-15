В ЦАР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Центральной Африканской Республике (ЦАР), сообщает Всемирная Организация Здравоохранения.
"В ЦАР зарегистрирован первый случай COVID-19. Информация была подтверждена министерством здравоохранения... 14 марта 2020 года", - сообщается на сайте регионального отделения ВОЗ по Африке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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