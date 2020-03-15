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Туризм
2020-03-15T10:21+0300
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На Бали двух туристов пытались ограбить, стащив их с мотоцикла
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РИА Новости

На Бали двух туристов пытались ограбить, стащив их с мотоцикла

09:17 15.03.2020 (обновлено: 10:21 15.03.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБали. На одном из пляжей
Бали. На одном из пляжей
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Туристка из США и ее парень получили травмы, после того, как грабитель стащил их с мотоцикла и попытался украсть сумочку, сообщает Daily Mail.
Стейси Серрано и Шон Коннелли из Калифорнии уже более двух лет живут в Джалан Пантай Берава на острове Бали.
Недавно пара ехала на мотоцикле домой после ужина. Злоумышленник, который тоже был на байке, попытался схватить сумочку Серрано. "Когда он резко дернул ее, мы упали, - рассказала Стейси. - Я ударилась головой, мы заскользили по дороге, но ничего не сломали".
Ее друг схватил грабителя и попытался удержать его, пока у них не появился шанс вызвать полицию. Но вор вырвался и убежал. На месте происшествия были свидетели, которые пришли паре на помощь.
Серрано отметила, что никто не может поверить в случившееся, потому что они с Коннелли живут в "тихой и безопасной" части города.
"Нам повезло, что мы остались живы, - как бы банально это ни звучало, - потому что мы могли бы ехать быстрее", - сказала она.
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Стейси добавила, что хочет, рассказать людям о случившемся.
"Следите за своим окружением. Не путешествуйте в одиночку ночью. Если это возможно, всегда держите вещи вне поля зрения", - сказала Серрано.
Также она посоветовала всегда использовать шлем. "Если бы я не надела его, то была бы в коме или мертва", - сказала она.
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