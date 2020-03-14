Число жертв взрыва в автосервисе в Ташкенте увеличилось до трех

ТАШКЕНТ, 14 мар - РИА Новости. Число жертв в результате взрыва газовых баллонов в автомастерской в Ташкенте увеличилось до трёх человек, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Узбекистана.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что 14 марта в 11.40 (9.40 мск) в результате взрыва газовых баллонов в помещении автосервиса в одном из районов Ташкента произошло обрушение части здания, погибли два человека, еще четверо были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
"В процессе разбора завала, около 20.00 (18.00) было обнаружено тело третьей жертвы данного ЧС", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным пресс-службы, ведутся следственные мероприятия по выяснению причин взрыва.
"Предварительная версия - нарушение техники безопасности при использовании баллона", - добавили в МЧС.
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