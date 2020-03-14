Число жертв взрыва в автосервисе в Ташкенте увеличилось до трех

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что 14 марта в 11.40 (9.40 мск) в результате взрыва газовых баллонов в помещении автосервиса в одном из районов Ташкента произошло обрушение части здания, погибли два человека, еще четверо были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.