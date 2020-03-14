Клишас: поправка о роли парламента повысит ответственность министров

ХАБАРОВСК, 14 мар – РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ, касающиеся усиления роли парламента, повысят политическую ответственность министров, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
"Если мы пойдем и спросим кто, принимает решения в стране от имени народа и в интересах народа, люди скажут – Путин. И будут правы, и это не вина президента, что они так считают. Наверное, это проблема парламента, что они так считают. А теперь парламент получает полномочия. Обратите внимание, президент передает полномочия, не связанные с дополнительными законодательными функциями. В результате этого перераспределения полномочий появляется очень важная вещь – появляются политически ответственные министры", - сказал Клишас.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.