Клишас: поправка о роли парламента повысит ответственность министров

"Если мы пойдем и спросим кто, принимает решения в стране от имени народа и в интересах народа, люди скажут – Путин. И будут правы, и это не вина президента, что они так считают. Наверное, это проблема парламента, что они так считают. А теперь парламент получает полномочия. Обратите внимание, президент передает полномочия, не связанные с дополнительными законодательными функциями. В результате этого перераспределения полномочий появляется очень важная вещь – появляются политически ответственные министры", - сказал Клишас.