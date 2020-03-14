Руанда подтвердила первый случай заболевания коронавирусом

В заявлении, которое приводится в Twitter ведомства, отмечается, что по прибытии в Руанду гражданин Индии не проявлял симптомов COVID-19. Однако в пятницу, 13 марта, он обратился в медицинское учреждение, где ему был проведен тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.