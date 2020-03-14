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Руанда подтвердила первый случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

Руанда подтвердила первый случай заболевания коронавирусом

13:35 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Руанде, заразившийся прибыл в страну из Индии, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Руанды.
В заявлении, которое приводится в Twitter ведомства, отмечается, что по прибытии в Руанду гражданин Индии не проявлял симптомов COVID-19. Однако в пятницу, 13 марта, он обратился в медицинское учреждение, где ему был проведен тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗРуандаИндияВ мире
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