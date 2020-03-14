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СМИ: военная база коалиции в Ираке подверглась повторному обстрелу
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РИА Новости

СМИ: военная база коалиции в Ираке подверглась повторному обстрелу

12:22 14.03.2020 (обновлено: 12:23 14.03.2020)
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Военная база Таджи на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами через несколько дней после того, как после аналогичного обстрела там погибли несколько иностранных военнослужащих, сообщил в субботу телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в иракских силах безопасности.
По информации телеканала, по базе были выпущены десять реактивных снарядов класса "катюша".
Информации о погибших или раненых во время обстрела пока не поступало.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих коалиции во главе с США погибли, еще 12 человек получили ранения в среду во время ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.
Здание МИД Великобритании в Лондоне
13 марта, 12:21
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
961231849
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Багдад (город)ИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Начинайте ответную бомбардировку всех кто находится поблизости!
14 марта, 12:49
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2000010
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