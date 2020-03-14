СМИ: военная база коалиции в Ираке подверглась повторному обстрелу

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Военная база Таджи на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами через несколько дней после того, как после аналогичного обстрела там погибли несколько иностранных военнослужащих, сообщил в субботу телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в иракских силах безопасности.
По информации телеканала, по базе были выпущены десять реактивных снарядов класса "катюша".
Информации о погибших или раненых во время обстрела пока не поступало.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих коалиции во главе с США погибли, еще 12 человек получили ранения в среду во время ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.