В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Суринама сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом в стране, принято решение о закрытии воздушного пространства, передает портал DWT Online со ссылкой на заявление вице-президента страны Асхвина Адхина.
Отмечается, что заболевший приехал в Суринам из Нидерландов в среду.
Как добавил вице-президент, в пятницу в полночь воздушное пространство Суринама будет закрыто, пишет издание.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса