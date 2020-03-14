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В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

00:39 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для обнаружения коронавируса
Тест-система для обнаружения коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест-система для обнаружения коронавируса
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Суринама сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом в стране, принято решение о закрытии воздушного пространства, передает портал DWT Online со ссылкой на заявление вице-президента страны Асхвина Адхина.
Отмечается, что заболевший приехал в Суринам из Нидерландов в среду.
Как добавил вице-президент, в пятницу в полночь воздушное пространство Суринама будет закрыто, пишет издание.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСуринамВ мире
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