В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну на брифинге в пятницу заявила, что в республике подтверждены еще два случая заражения коронавирусом.
"У нас подтвердилось два новых случая коронавируса, в обоих случаях речь идет о ввозе заражения, у нас пока нет внутреннего распространения", - сказала Думбрэвяну после заседания единого командного центра по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, сейчас в больницах страны лежит 20 человек, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, но ожидается, что число таких пациентов может увеличиться.
Ранее власти Молдавии сообщали о шести зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 15 марта приостанавливает авиасообщение со странами Европы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.