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В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

18:37 13.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в аэропорту Шереметьево
Пассажир в защитной маске в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну на брифинге в пятницу заявила, что в республике подтверждены еще два случая заражения коронавирусом.
"У нас подтвердилось два новых случая коронавируса, в обоих случаях речь идет о ввозе заражения, у нас пока нет внутреннего распространения", - сказала Думбрэвяну после заседания единого командного центра по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, сейчас в больницах страны лежит 20 человек, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, но ожидается, что число таких пациентов может увеличиться.
Ранее власти Молдавии сообщали о шести зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 15 марта приостанавливает авиасообщение со странами Европы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМолдавияВ мире
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