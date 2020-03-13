Мишустин рассказал о ситуации с доступностью медицины в Костроме

КОСТРОМА, 13 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал Костромскую область регионом с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом, где при этом люди вынуждены лечиться в больнице, "построенной при царе-батюшке".

"Есть и немало проблем (в Костромской области), которые касаются достаточно чувствительных для населения вопросов. Это прежде всего ситуация с доступностью медицины… с вопросами качества образования, уровень зарплат работников образовательных учреждений, среднего медицинского персонала", - сказал он в ходе встречи по нацпроектам.

При этом Мишустин отметил, что в области не хватает врачей.

Также он подчеркнул, что есть вопросы, связанные с тем, что мало школ, дети учатся в две смены. "Все эти проблемы, конечно, необходимо решать", - указал Мишустин.

Также премьер отметил, что ранее в этот день много обсуждал вопросы, связанные с ЖКХ.

"Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. 21 век, центр России, а люди живут без газа", - сказал он, добавив, что такого быть не должно.