Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T12:08+0300
https://ria.ru/20200313/1568540019.html
Минздрав Белоруссии опроверг слухи о смерти от коронавируса в стране
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566082580_25:11:966:540_1036x0_80_0_0_4736150f9142e275103e21a85d45807b.jpg
РИА Новости

Минздрав Белоруссии опроверг слухи о смерти от коронавируса в стране

12:08 13.03.2020
508
© REUTERS / Vasily FedosenkoМашина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения опровергает слухи, распространяемые в соцсетях, о смертельных случаях заболевания новым типом коронавируса в Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Вопреки всем слухам и фейковым запросам - в Беларуси живы все пациенты, у которых обнаружен РНК коронавируса. А всем, кто "ждёт", советуем: не читайте соцсети, если у вас слабая психика", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В Белоруссии диагностирован 21 случай заболевания новым коронавирусом, при этом четверо человек из этих пациентов выздоровели, в том числе первый заболевший был выписан из больницы вечеров в четверг.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
320010
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как милиция может помочь борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия не скрывает ситуацию с коронавирусом
Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко откладывал доклад главы МВД из-за риска коронавируса
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
Минздрав Белоруссии сообщил о 21 пациенте с коронавирусом
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Туристы в Москве
Опрос показал отношение россиян к коронавирусу
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
На Кубани рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом мужчины
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
В Армении закрыли учебные заведения из-за риска коронавируса
Медицинский работник в защитном костюме в Белоруссии
В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
Сотрудники медицинского стационара
В Казахстане подтвердили два случая заражения коронавирусом
Закрытая средняя школа в Ухане
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Заболевший коронавирусом белорус скрыл от медиков поездку в Италию
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния