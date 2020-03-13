Минздрав Белоруссии опроверг слухи о смерти от коронавируса в стране

"Вопреки всем слухам и фейковым запросам - в Беларуси живы все пациенты, у которых обнаружен РНК коронавируса. А всем, кто "ждёт", советуем: не читайте соцсети, если у вас слабая психика", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В Белоруссии диагностирован 21 случай заболевания новым коронавирусом, при этом четверо человек из этих пациентов выздоровели, в том числе первый заболевший был выписан из больницы вечеров в четверг.